09/05/2026 La costa oeste de la isla de Ibiza se transforma: calidad, sostenibilidad y bienestar como nuevos ejes turísticos

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Gente Viajera ha puesto el foco en la transformación turística de la isla de Ibiza con tres voces clave del destino: Vicent Marí, Marcos Serra y Antonio Domenech. A través de sus entrevistas, el programa ha dibujado una isla que apuesta por la calidad, la sostenibilidad, la diversificación de la oferta y la desestacionalización.

Vicent Marí llama a proteger la esencia de la isla de Ibiza: "No apostamos por más turistas, sino por más calidad"

El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany impulsa la renovación del municipio para atraer un turismo más diverso y de mayor calidad

Antonio Domenech, CEO de Vibra Hotels, defiende un modelo hotelero más sostenible y gastronómico en la isla de Ibiza

Carles Lamelo ha recibido en directo a tres referentes del destino para analizar su evolución hacia un modelo más maduro y diverso. El programa ha puesto el foco en la calidad turística, la sostenibilidad y la diversificación de la oferta, con entrevistas a Vicent Marí, Marcos Serra y Antonio Domenech que dibujan el nuevo perfil de la isla.

La costa de Sant Antoni de Portimany, en transformación

Desde distintos puntos del destino, las tres conversaciones han coincidido en una misma idea: la isla de Ibiza ya no quiere limitarse al modelo clásico de sol, playa y temporada alta.

Vicent Marí, presidente del Consell Insular d’Eivissa, ha defendido un turismo respetuoso con el entorno y ha subrayado la lucha contra el intrusismo y la apuesta por el producto local. Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni de Portmany, ha explicado la renovación de la planta hotelera y el impulso a un modelo más diverso. Antonio Domenech, CEO de Vibra Hotels, ha detallado la reinversión en hoteles, la nueva apuesta gastronómica y el avance hacia un turismo más consciente y sostenible.

Calidad, sostenibilidad y convivencia

Vicent Marí ha insistido en que la isla de Ibiza no apuesta por más turistas, sino por mejor turismo. En su entrevista, ha pedido respeto al territorio y a los residentes, ha defendido la convivencia como una pieza clave del modelo insular y ha puesto el acento en la importancia del patrimonio, la gastronomía y la identidad local.

También ha recordado el peso de la Feria Medieval y del Parador de Dalt Vila como símbolos de una oferta que combina historia y atractivo turístico.

Sant Antoni se reinventa

Marcos Serra ha explicado que Sant Antoni de Portmany está inmerso en una transformación profunda, apoyada en la renovación de hoteles y en la llegada de nuevos perfiles de visitante. El alcalde ha señalado que el municipio quiere ser un destino para familias, parejas, grupos de amigos y viajeros que buscan bienestar, deporte o gastronomía, sin renunciar a sus grandes activos: la costa, el interior y los atardeceres. También ha reivindicado la desestacionalización como una prioridad para alargar la actividad más allá del verano.

Vibra Hotels y la nueva experiencia

Antonio Domenech ha puesto el foco en la evolución del producto hotelero y en la apuesta de Vibra Hotels por reinvertir beneficios para modernizar su planta. El CEO ha destacado el valor de la gastronomía dentro del viaje, la incorporación de nuevos espacios vinculados al atardecer y el peso de una propuesta que mezcla diseño, ocio y sostenibilidad. Además, ha defendido una forma de entender el turismo en la que la experiencia del huésped y la relación con el entorno son fundamentales.

Bienestar y turismo saludable

El programa también ha incorporado una mirada al bienestar como uno de los ejes de futuro del destino. El bienestar y la diversificación de la oferta turística serán otros de los ejes del programa. Abel García, director de producto de Ibiza Health and Beauty, acercará a los oyentes las nuevas tendencias en turismo saludable, un segmento en crecimiento que refuerza el valor diferencial de la isla de Ibiza. Esta línea se suma a la estrategia general de un destino que quiere ampliar públicos, abrirse a nuevas experiencias y consolidarse durante todo el año.

Abel García durante la entrevista | ondacero.es

Una isla de mil caras

El retrato que deja este especial de Gente Viajera es el de una isla más compleja, más ambiciosa y más madura. La isla de Ibiza quiere seguir siendo un referente turístico, pero con una fórmula distinta: más calidad, más variedad, más cultura, más gastronomía y más equilibrio entre visitantes, residentes y territorio. Esa es la dirección que marcan las tres entrevistas y la que ahora se amplía con el bienestar como nuevo eje de crecimiento.