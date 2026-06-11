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La puerta del backstage

Episodio 14 | 11/06/2026

La puerta del backstage 1x14 | Nat Simons, rock en estado puro

Backstage Nat Simons
  • 58:56 MIN

La puerta del backstage 1x14 | Nat Simons, rock en estado puro

CULTURA

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La puerta del backstage 1x14 | Nat Simons, rock en estado puro

Pisa con botas de cowoman el panorama musical español sin complejos, con limpieza y, sí, con cierta chulería. Parece que se ha desprendido de aquellos inicios de Nashville, Ruta 66 y que ha apartado hasta el idioma de sus adorados Bruce Sprinsteen o Bob Dylan para cambiarlo por el de, por ejemplo, Aurora Beltrán o Mercedes Ferrer. De inglés ha pasado a su lengua, el español. Sin perder los aromas genuinos del rock.

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