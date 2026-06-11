Episodio 14 | 11/06/2026 La puerta del backstage 1x14 | Nat Simons, rock en estado puro

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Pisa con botas de cowoman el panorama musical español sin complejos, con limpieza y, sí, con cierta chulería. Parece que se ha desprendido de aquellos inicios de Nashville, Ruta 66 y que ha apartado hasta el idioma de sus adorados Bruce Sprinsteen o Bob Dylan para cambiarlo por el de, por ejemplo, Aurora Beltrán o Mercedes Ferrer. De inglés ha pasado a su lengua, el español. Sin perder los aromas genuinos del rock.