Episodio 11 | 17/03/2026 La puerta del backstage 1x11 | Ángel Stanich: rock y humor por la hierba

41:05 MIN La puerta del backstage 1x11 | Ángel Stanich: rock y humor por la hierba cultura compartir La puerta del backstage 1x11 | Ángel Stanich: rock y humor por la hierba Código copiado









El compositor nos abre su backstage para hablarnos de su nuevo disco, 'Por la hierba'. Una obra llena de su habitual humor y de letras logradas e incisivas. Los inicios en Cantabria, los años estudiando periodismo en Valladolid, las primeras canciones, la depresión que lo mantuvo un tiempo apartado de los escenarios... todo en una charla fértil que nos ha permitido ir más allá en la vida de este cantante