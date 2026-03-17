ondacero.es
La puerta del backstage

Episodio 11 | 17/03/2026

La puerta del backstage 1x11 | Ángel Stanich: rock y humor por la hierba

Backstage Ángel Stanich
  • 41:05 MIN

La puerta del backstage 1x11 | Ángel Stanich: rock y humor por la hierba

cultura

compartir
La puerta del backstage 1x11 | Ángel Stanich: rock y humor por la hierba

El compositor nos abre su backstage para hablarnos de su nuevo disco, 'Por la hierba'. Una obra llena de su habitual humor y de letras logradas e incisivas. Los inicios en Cantabria, los años estudiando periodismo en Valladolid, las primeras canciones, la depresión que lo mantuvo un tiempo apartado de los escenarios... todo en una charla fértil que nos ha permitido ir más allá en la vida de este cantante

Te puede gustar

Prohibido Morirse

Prohibido morirse

Esto no ha pasado

Esto no ha pasado

Mujeres

Mujeres

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer