Episodio 12 | 11/06/2026 Prohibido morirse 1x12 | Borja Sémper, el político que ha burlado dos veces a la muerte

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Borja Sémper es un superviviente de la política y de la vida. Estaba mudándose de casa, con una hipoteca recién firmada con su mujer, sus cuatro hijos cuando le diagnostican un cáncer. Me confiesa que pasó un miedo atroz cuando todavía no sabía qué alcance tendría, porque a él le gusta vivir, es un disfrutón, es más, un fiestero y tiene claro que, si el mundo acabase, le diría adiós con una fiesta. Con sólo 17 años, entró en política sumándose a las filas del PP, pero me asegura que, en ese momento, en el que ETA asesinaba en el País Vasco, eso era ser rebelde. Llegó a gobernar con un alcalde socialista, pero claro, lo que les unía era más más importante que lo que les separaba, a los dos les querían matar. Quizá por eso es un rara avis en la política, un tipo calmado, que no pierde las formas y cree profundamente en la educación, a pesar de discrepar con el que tiene en frente, aunque esto le cueste críticas. Ese mismo que le hace, a veces, dudar de su posición, porque tener contradicciones y amigos en todos los lados, no solo es sano, sino recomendable. Aunque no ha perdido su fe en la política, su relación con ella es tóxica, la abandonó durante unos años, como a sus parejas de la juventud, pero luego volvió, eso sí, logró vivir plácidamente durante un rato, dar conferencias pagadas, pasearse por las tertulias e incluso escribir un libro de poesía. Me confiesa que a la política le falta autocrítica, como a su partido apoyos para una moción de censura, pero el cambio de ciclo se huele y él va a estar ahí, eso sí, se resiste a decirme si como Ministro. No admira a ningún rival político, se conforma con respetarles, que en estos tiempos ya es bastante. Tira de humor negro e ironía y de sonrisa, porque puede, aunque alguno que otro le haya tachado de frívolo. Para él la frivolidad medida es necesaria, por eso hoy, se permite bromear cuando habla de la muerte, siendo de los pocos que le ha plantado cara de verdad, dos veces, a ETA y al cáncer, porque como Woody Allen, siempre pensó que cuando la muerte llamara a su puerta no le encontraría, y así ha sido.