Episodio 6 | 15/02/2026
Pádel 20x10 (3x06) | Ari Sánchez y Andrea Ustero ganan en Riyadh y Coello y Tapia vencen a Chingotto y Galán
- 42:21 MIN
Pádel 20x10 (3x06) | Ari Sánchez y Andrea Ustero ganan en Riyadh y Coello y Tapia vencen a Chingotto y Galán
El primer torneo de la temporada ya ha finalizado y lo repasamos de principio a fin. Ari Sánchez se exhibe en la final femenina, Coello y Tapia siguen a lo suyo, Lebrón y Augsburger ilusionan a sus fans... Pablo y Mónica (desde Madrid) y Rodri y Adri (desde Ekaterimburgo) analizan el P1 de Riyadh.