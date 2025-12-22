ondacero.es
Pádel 20x10

Episodio 44 | 54:28 MIN

Pádel 20x10 (2x44) | Los premios de la temporada 2025, la llegada del Star Point al pádel y el nuevo calendario

Pádel 20x10 logo nuevo
  • 54:28 MIN

Pádel 20x10 (2x44) | Los premios de la temporada 2025, la llegada del Star Point al pádel y el nuevo calendario

PODCAST | DEPORTES

compartir
Pádel 20x10 (2x44) | Los premios de la temporada 2025, la llegada del Star Point al pádel y el nuevo calendario

En el último podcast del año toca hacer balance y repartir nuestros premios. MVP, jugador más mejorado, decepción... Además os explicamos en qué consiste el Star Point (o punto estrella si sois como Rodri) y desglosamos el nuevo calendario para 2026

Te puede gustar

Esto no ha pasado

Esto no ha pasado

Caso

Caso

Las entrevistas de Sonsoles

Las entrevistas de Sonsoles

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer