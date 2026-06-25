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Operación salida

Episodio 1 | 25/06/2026

Operación salida 5x01 | Carlos Alsina y Rafa Latorre: relevo radiofónico, madrugones y nuevos comienzos

Operación salida 5x01 | Carlos Alsina y Rafa Latorre
  • 24:59 MIN

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ENTREVISTAS

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Operación salida 5x01 | Carlos Alsina y Rafa Latorre: relevo radiofónico, madrugones y nuevos comienzos

Después de llevar a La Brújula a sus máximas cuotas de audiencia, Rafa Latorre desembarca en Más de Uno para compartir espacio con Carlos Alsina. Una nueva etapa para Onda Cero sobre la que se sinceran los dos periodistas aprovechando un trayecto en coche con Ana Pastor y Mónica Carrillo. ¿Cómo se gestó el relevo?, ¿qué novedades traerá el programa la próxima temporada?, ¿qué van a echar de menos y de más en esta nueva etapa? Una conversación sin filtros sobre periodismo y las responsabilidades que acarrea conducir un programa informativo de éxito.

Operación salida 5x01 | Carlos Alsina y Rafa Latorre: relevo radiofónico, madrugones y nuevos comienzos
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