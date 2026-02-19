Episodio 3 | 19/02/2026 Mujeres 1x03: Carmen Díez de Rivera

Fue la primera y única directora de gabinete de la presidencia del Gobierno en España. Ocupó el cargo con Adolfo Suárez y tuvo un papel clave en la transición.

En este episodio de Mujeres, Mamen Mendizábal reconstruye la vida política de Carmen Díez de Rivera, una de las mujeres del siglo XX en España cuyo papel en La Moncloa fue clave durante los años decisivos de la Transición.

Carmen llegó a ser directora del Gabinete de Presidencia con Adolfo Suárez y, desde ese puesto, defendió decisiones históricas como la legalización del Partido Comunista. Su labor la convirtió en figura central entre las mujeres del siglo XX en España que ejercieron poder directo sobre la política del país en un momento extremadamente frágil.

Su biografía mezcla el brillo de la alta sociedad y el choque personal con la historia: hija en secreto de un entorno próximo al régimen, exiliada emocionalmente y, al mismo tiempo, una agente de apertura política. Carmen fue llamada «la musa de la Transición», pero su legado se nutre más de capacidad política que de leyenda mediática; por eso su historia representa a muchas mujeres del siglo XX en España que supieron transformar privilegio en acción pública.

En Moncloa protagonizó momentos de máxima tensión —como la respuesta del Gobierno tras los asesinatos de Atocha— y sostuvo posiciones valientes (la defensa de acuerdos con Santiago Carrillo, la presión por garantías democráticas). Tras su paso por La Moncloa, Carmen transitó hacia Europa, donde trabajó por la protección del consumidor y el medio ambiente, reflejando la evolución política de muchas mujeres del siglo XX en España que ocuparon espacios institucionales en la democracia incipiente.

Su estilo fue independiente, conflictivo a veces, siempre perseverante: defendió la modernización del país, impulsó causas sociales y no se arredró ante sus críticos. La historia de Carmen Díez de Rivera permite comprender la complejidad del proceso democrático y el protagonismo real de las mujeres del siglo XX en España en la construcción de la Transición.

Al terminar el episodio comprenderás por qué la trayectoria de Carmen no es solo un retrato biográfico: es la radiografía de cómo una mujer del régimen y de la aristocracia se convirtió en una impulsora de cambios que definieron la España democrática, y por qué su legado sigue influyendo en políticas públicas actuales.