Episodio 28 | 24/07/2026 La mirada económica 3x28: Las cifras del turismo en plena campaña de verano

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Estamos en plena campaña turística. Este año se podrá alcanza los 100 millones de visitantes extranjeros, y esto a pesar de las olas de calor. Hasta junio el gasto turístico de los visitantes internacionales en España rozó los 60.000 millones de euros, un 7,5% más que hace un año. Una de las claves es el cambio de flujos por la guerra del Golfo Pérsico. El peso del turismo en la economía total española ha vuelto a crecer y se sitúa en el 13% del PIB. El empleo relacionado con el turismo supera los tres millones de trabajadores. Pero hay datos inquietantes en el horizonte. Por ejemplo, las pernoctaciones hoteleras bajaron en junio casi un 1%, algo que se concentra en los turistas nacionales. Y es que según la OCU y Cetelem alrededor de un tercio de las familias españolas no cogerán vacaciones.