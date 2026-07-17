Episodio 27 | 17/07/2026 La mirada económica 3x27: Reconversión y crisis del automóvil

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La industria del automóvil europea no vive sus mejores momentos. Están en plena reconversión, en plena adaptación a una realidad compleja, la invasión de los coches eléctricos chinos y a una electrificación más rápida de lo esperado. Y encima, con una guerra comercial con EEUU, cuyo mercado casi está cerrado a la competencia externa. Así que los grandes grupos automovilísticos europeos están en plena reestructuración. Es el caso de VW, el mayor constructor de coches de Europa, que tiene previsto un plan para adaptar su producción a las ventas, lo que supone reducción la fabricación, el número de factorías y recortar la plantilla hasta en 100.000 personas. Está Stellantis, otro gigante del motor, que ha cerrado alianzas con marcas chinas, para fabricar modelos eléctricos en Villaverde. Nissan busca alternativas para su fábrica de Ávila, también están los diversos proyectos para construir gigafactorías o la llegada de la china SAIC a El Ferrol. Anfac, la patronal de automóvil ha publicado su memoria anual donde destaca la inversión récord de 3.200 millones de euros y una facturación en España de 80.000 millones. Pero los beneficios cayeron un 56%. Hablaremos con José López-Tafall, el director general de ANFAC, la patronal del automóvil. Entretanto, el Consejo de Seguridad Nuclear avala la seguridad de Almaraz. Ahora, la ampliación de la vida útil de la central dependerá solo del Gobierno.