Episodio 26 | 10/07/2026 La mirada económica 3x26: Absentismo y dinero en efectivo

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El absentismo laboral en España alcanza volúmenes nunca vistos. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 1,6 millones de trabajadores no acuden diariamente a su puesto de trabajo. En la mayoría de los casos sus bajas son justificadas por cuestiones médicas. La polvareda generada por las declaraciones de Núñez Feijóo de que si llega a La Moncloa tomará medidas si los agentes sociales no llegan a un acuerdo para controlar la cuestión han aventado la polémica. El Gobierno se lanzó en tromba contra el líder del PP acusándoles de querer recortar derechos. Los expertos en la cuestión hablan de múltiples causas del incremento que pasan por el envejecimiento de la población, el aumento de las listas de espera en la Sanidad Pública o el incremento de los diagnósticos con enfermedades mentales tras la COVID, entre otras. El absentismo laboral cuesta a la Seguridad Social más de 17.000 millones de euros. Por otro lado, hay una guerra intensa, profunda y estratégica para el control de los sistemas de pagos, hoy día casi un monopolio de EEUU. El Parlamento Europeo ha aprobado el inicio de las negociaciones para definir la normativa que regulará el euro digital en el Continenete. Denaria, la plataforma en defensa del dinero en efectivo, ha cumplido tres años con más de 500 quejas y consultas ciudadanas por la imposibilidad de pagar en efectivo. Impedir pagar en efectivo es ilegal. Hablamos en este podcast con Javier Ruperez, presidente de Denaria.