Episodio 23 | 19/06/2026 La mirada económica 3x23: Vivienda y absentismo

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La vivienda, la falta de vivienda, es la gran preocupación de los españoles. No solo la falta de casas sino su imposible precio. El Banco de España calcula que en nuestro país hay un déficit de 750.000 viviendas y que ésta cifra va a empeorar. Todo indica que estamos llegando a un punto crítico. El precio de las casas no se frena, sigue al alza, pero comienza a griparse el mercado. Las ventas descienden por cuarto mes consecutivo. Entretanto, se reabre otra polémica: el absentismo laboral. Según la CEOE faltan cada día al trabajo 1,7 millones de trabajadores, la mayoría de ellos por razones de salud, por bajas médicas. Este absentismo tiene un coste de 33.000 millones de euros para el país, la mitad lo pagan las empresas, la otra mitad la Seguridad Social. La patronal reclama al Gobierno que sea el Estado el que se haga cargo de toda la factura.