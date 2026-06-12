ondacero.es
La mirada económica

Episodio 22 | 12/06/2026

La mirada económica 3x22: El precio de la vivienda no desfallece

Row La mirada económica
  • 21:08 MIN

La mirada económica 3x22: El precio de la vivienda no desfallece

ECONOMÍA

compartir
La mirada económica 3x22: El precio de la vivienda no desfallece

El precio de la vivienda no desfallece en España. Sigue al alza sin compasión. En el pasado año se encareció casi el 13%, la mayor alza desde 2007, según el INE. En España se necesitan casi 8 años y medio de sueldos íntegros, de media, para poder comprar una casa de 80 metros cuadrados, según Fotocasa e Infojobs. Son 16 meses más que hace un año. Además, un estudio de Fedea, LA Fundación de Economía Aplicada, indica que la Ley de Vivienda con sus controles de precios ha logrado limitar las subidas del alquiler, pero también ha provocado una fuerte reducción de la oferta. La menor oferta perjudica, en especial, a las familias con menos rentas, a las más pobres. Quien no tiene problemas de dinero es Elon Musk, con la salida a bolsa de Space X se ha convertido en el primer billonario del planeta

Te puede gustar

Los Perseguidos Row

Los Perseguidos

Mi padre hablaba cada cuatro años Row

Mi padre hablaba cada cuatro años

Expedientes del más allá Row

Expedientes del más allá

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer