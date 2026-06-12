Episodio 22 | 12/06/2026 La mirada económica 3x22: El precio de la vivienda no desfallece

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El precio de la vivienda no desfallece en España. Sigue al alza sin compasión. En el pasado año se encareció casi el 13%, la mayor alza desde 2007, según el INE. En España se necesitan casi 8 años y medio de sueldos íntegros, de media, para poder comprar una casa de 80 metros cuadrados, según Fotocasa e Infojobs. Son 16 meses más que hace un año. Además, un estudio de Fedea, LA Fundación de Economía Aplicada, indica que la Ley de Vivienda con sus controles de precios ha logrado limitar las subidas del alquiler, pero también ha provocado una fuerte reducción de la oferta. La menor oferta perjudica, en especial, a las familias con menos rentas, a las más pobres. Quien no tiene problemas de dinero es Elon Musk, con la salida a bolsa de Space X se ha convertido en el primer billonario del planeta