Episodio 15 | 24/04/2026 La mirada económica 3x15: La crisis del queroseno

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En la Guerra del Golfo Pérsico el Alto el Fuego no se aplica a la hora de bloquear el Estrecho de Ormuz.. El doble bloqueo estrangula el paso de barcos. Goldman Sachs calcula que ha desaparecido casi el 60% del flujo de gas y crudo desde la zona. La Agencia Internacional de la Energía asegura que estamos ante la mayor crisis de suministro de la Historia. El sector más preocupado, hoy día, es el aéreo por la escasez de queroseno. La falta de combustible para aviones está provocando una reorganización de las aerolíneas de medio mundo con suspensión de miles de enlaces y vuelos para los próximos meses. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reconocido por primera vez que esta crisis del queroseno va a provocar un recorte en las previsiones de llegada a España de turistas extranjeros. Además, Pedro Sánchez, reclama a la UE una extensión de los fondos europeos, un relajamiento de las reglas fiscales para la inversión en renovables y un impuesto especial en Europa para las empresas energéticas por el aumento de precios y elevación de beneficios. Hablamos de todo esto y de la situación energética en España con Antonio Lamuño, presidente de ACIE, la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía.