Episodio 14 | 17/04/2026 La mirada económica 3x14 | Crisis energética en Europa: medidas y riesgo de recesión

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La Comisión Europea ultima una serie de medidas para enfrentarse a las consecuencias de la crisis energética derivada de la Guerra del Golfo Pérsico. La tregua entre EEUU e Irán era de diez días. Esta semana que entra es clave para el conflicto. Pero el final de la guerra no supondrá una finalización de los efectos negativos del doble bloqueo del Estrecho de Ormuz. Bruselas propone un día de teletrabajo a la semana, donde sea posible, subvencionar y abaratar el transporte público, impulsar el servicio ferroviario, reducir vuelos, e, incluso revisar el calendario de cierre de las nucleares. El Fondo Montario Internacional alerta del riesgo de recesión. Por lo pronto rebaja las previsiones de crecimiento de la economía mundial y eleva las estimaciones de inflación. La Agencia Internacional de la Energía advierte que en Europa solo queda combustible de aviación para solo seis semanas. Analizamos estas cuestiones con Álvaro Sanmartin, economista y experto financiero.