Episodio 12 | 27/03/2026 La mirada económica 3x12: Inflación al alza y petróleo por encima de 100$

25:21 MIN La mirada económica 3x12: Inflación al alza y petróleo por encima de 100$ ECONOMÍA compartir La mirada económica 3x12: Inflación al alza y petróleo por encima de 100$ Código copiado









Los precios vuelven a la carga. La inflación interanual escala al 3,3%, regresa al nivel del verano del 2024.. Los precios reflejan el impacto de la Guerra del Golfo. La OCDE dice que la inflación terminará el año en el 3% en España, en el 5% en Europa. El propio Banco de España prevé, en su escenario más adverso, una inflación del 5,9%. El precio del petróleo es el principal termómetro de la guerra en Irán y se posiciona por encima de los 100 dólares. Esto cuando Donald Trump retrasa su ultimátum de ataque a las instalaciones eléctricas iraníes hasta el 6 de abril. Este escenario es en el que se ha desarrollado la remodelación del Gobierno con la salida de MJ Montero. Pedro Sánchez ha decidido dar más relevancia y peso a Economía, en concreto, al ministro Carlos Cuerpo al que nombra vicepresidente primero, un ministro sin carnet. Al departamento de Hacienda llega Arcadi España, el que fue consejero de Hacienda de Ximo Puig en Valencia. Hablaremos también de energía y de las fotovoltaicas, después de que en la Comisión del apagón se conocieran los audios de los operadores de REE con los trabajadores de empresas que alertaban de la inestabilidad del sistema. Entrevistamos a José Donoso, Dtor General de UNEF, la Unión Española Fotovoltaica.