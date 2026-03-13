Episodio 10 | 13/03/2026 La mirada económica 3x10: Las reservas estratégicas de petróleo

17:40 MIN La mirada económica 3x10: Las reservas estratégicas de petróleo ECONOMÍA compartir La mirada económica 3x10: Las reservas estratégicas de petróleo Código copiado









La Agencia Internacional de la Energía ha decidido liberar 400 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de sus 32 países miembros, entre ellos España. El objetivo es que este crudo llegue de forma escalonada al mercado para amortiguar las tensiones en los precios.

El precio del petróleo ha llegado a rozar los 120 dólares por barril; después bajó hasta los 86 y ahora se mueve en el entorno de los 100 dólares, en una montaña rusa marcada por la volatilidad y por las noticias sobre la guerra en Irán, el Estrecho de Ormuz y los ataques a instalaciones, refinerías y buques.

La propia Agencia Internacional de la Energía calcula que el cierre de Ormuz ha retirado del mercado, de golpe, unos 8 millones de barriles diarios de hidrocarburos. Mientras tanto, el precio de la gasolina ya coquetea con los 2 euros por litro, en niveles que no se veían en España desde la crisis de Ucrania.

Analizamos qué son las reservas estratégicas de petróleo, cuál es su función y hasta dónde puede llegar su impacto con Roberto Gómez Calvet, profesor de la Universidad Europea de Valencia y experto en energía.