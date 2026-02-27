ondacero.es
La mirada económica

Episodio 8 | 27/02/2026

La mirada económica 3x08: Trump reactiva la guerra arancelaria

La mirada económica, el nuevo podcast de economía de Onda Cero
  • 17:52 MIN

La mirada económica 3x08: Trump reactiva la guerra arancelaria

ECONOMÍA

La mirada económica 3x08: Trump reactiva la guerra arancelaria

La reacción airada de Donald Trump a la sentencia del Tribunal Supremo de los EEUU, que elimina los aranceles recíprocos, ha generado una nueva oleada de incertidumbre en el comercio internacional. Trump contestó con la aprobación de un arancel global del 10%. La Cámara de Comercio de España aconseja a las empresas tener en cuenta los nuevos costes, precios y riesgos en los contratos de exportación con EEUU. El Ministerio de Economía español calcula que solo el 10% de las exportaciones españoles se pueden ver afectadas negativamente por estas nuevas tarifas. En Europa se pide claridad a Washington cuando dirigentes europeos viajan a Pekín para estrechar la colaboración comercial. Es lo que ha hecho el canciller Merz con su visita a China. Además, la Comisión Europea ha decidido aplicar provisionalmente el acuerdo comercial de la UE y Mercosur. Hablamos de todo esto con Cristina Peña, profesora de OBS y Directora General de TuComex

