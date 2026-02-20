Episodio 7 | 20/02/2026 La mirada económica 3x07: Robots humanoides y la nueva guerra de la IA

La mirada económica 3x07: Robots humanoides y la nueva guerra de la IA









Los robots humanoides se han convertido en los grandes protagonistas de la Gala especial del nuevo año chino en la Televisión estatal de Pekin. El negocio de los robots humanoides puede alcanzar el billón de dólares en el mundo en una década, según Barclays. En esta tecnología, China también lleva ventaja y está muy relacionada con el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Las últimas herramientas puestas en marcha por las multinacionales estadounidenses como Claude de Anthropic han hecho tambalear las valoraciones de las compañías de software. Estas han perdido centenares de miles de millones de dólares en las bolsas ya que la IA abre la posibilidad de programaciones informáticas a la medida de las necesidades del propio usuario. Hablamos de todas estas cuestiones con Luis Martin, Director de Soluciones e IA de LLYC. Además, en esta edición de la Mirada Económica también nos acercamos a las últimas noticias del sector inmobiliario y al enfrentamiento en los cielos españoles entre AENA y las aerolíneas por la subida de las tasas de los aeropuertos.