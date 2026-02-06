Episodio 5 | 06/02/2026 La mirada económica 3x05 | Empleo precario: el espejismo del mercado labora

25:15 MIN La mirada económica 3x05 | Empleo precario: el espejismo del mercado laboral









Enero siempre es un mal mes para el empleo, pero este año ha sido peor de lo habitual. En el pasado mes se destruyeron casi 271 mil puestos de trabajo. Es el peor dato desde hace 14 años. Algo ha pasado en enero porque Contabilidad Nacional hablaba de un acelerón en el PIB en el cuarto trimestre del año y la EPA mostraba que 2025 terminó con una tasa de paro por debajo del 10%. Algo que no se veía en décadas. En enero, 8 de cada 10 contratos fueron temporales, por horas o fijos discontinuos. Es decir, precarios. En cuanto a los fijos discontinuos, el 45% de ellos no tienen trabajo. Hay 800.000 trabajadores con este tipo de contrato que están inactivos y nos están registrados como parados en las listas oficiales del Gobierno, según la Fundación Civismo. Entrevistamos a su director, Albert Guibernau. Además, nos preocupamos del deterioro de nuestras infraestructuras y la necesidad de más inversión con Miquel Serracanta, profesor de EAE Business School.