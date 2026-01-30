Episodio 4 | 30/01/2026 La Mirada Económica 3x04: India, el nuevo socio clave de Europa

19:59 MIN La Mirada Económica 3x04: India, el nuevo socio clave de Europa ECONOMÍA compartir La Mirada Económica 3x04: India, el nuevo socio clave de Europa Código copiado









La economía española crece, pero menos. Se va frenando. El PIB aumentó el pasado año un 2,8%, siete décimas menos que en el 2024. La demanda nacional es el principal motor de la economía de nuestro país. Destaca el consumo de los hogares, por el incremento del empleo, y la inversión, donde resalta la efectuada en bienes de equipo. En enero, además, la inflación se modera cinco décimas al 2,4%. En el mundo de la economía destaca también la firma del Tratado Comercial entre la Unión Europa y la India. Un Tratado que afectará a 2.000 millones de personas, el 25% del PIB mundial. Un acuerdo estratégico para Europa que busca aliados comerciales sólidos tras los ataques de Trump y su política agresiva contra el Viejo Continente. Hablamos de este Tratado Comercial con la India con Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores.