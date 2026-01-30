ondacero.es
La mirada económica

Episodio 4 | 30/01/2026

La Mirada Económica 3x04: India, el nuevo socio clave de Europa

La mirada económica, el nuevo podcast de economía de Onda Cero
  • 19:59 MIN

La Mirada Económica 3x04: India, el nuevo socio clave de Europa

ECONOMÍA

compartir
La Mirada Económica 3x04: India, el nuevo socio clave de Europa

La economía española crece, pero menos. Se va frenando. El PIB aumentó el pasado año un 2,8%, siete décimas menos que en el 2024. La demanda nacional es el principal motor de la economía de nuestro país. Destaca el consumo de los hogares, por el incremento del empleo, y la inversión, donde resalta la efectuada en bienes de equipo. En enero, además, la inflación se modera cinco décimas al 2,4%. En el mundo de la economía destaca también la firma del Tratado Comercial entre la Unión Europa y la India. Un Tratado que afectará a 2.000 millones de personas, el 25% del PIB mundial. Un acuerdo estratégico para Europa que busca aliados comerciales sólidos tras los ataques de Trump y su política agresiva contra el Viejo Continente. Hablamos de este Tratado Comercial con la India con Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores.

Te puede gustar

Desierta Sangre

Desierta Sangre

Esto no ha pasado

Esto no ha pasado

La Hermandad Row

La Hermandad

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer