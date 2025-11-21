ondacero.es
La mirada económica

Episodio 40 | 18:26 MIN

La mirada económica 2x40: Black friday y techo de gasto

La mirada económica, el nuevo podcast de economía de Onda Cero
  • 18:26 MIN

La mirada económica 2x40: Black friday y techo de gasto

PODCAST

compartir
La mirada económica 2x40: Black friday y techo de gasto

Nos encaminamos hacia la temporada de ventas por antonomasia. Gracias a la introducción de nuevas costumbres importadas desde EEUU la campaña navideña en España comienza antes, se inicia con el Black Friday. Este año, según las asociaciones de consumidores, tres de cada cuatro españoles tienen previsto comprar algo en esta temporada de rebajas. Se multiplican también las advertencias ante las falsas ofertas y descuentos mientras el Ministerio de Consumo amenaza con multas cuantiosas a quien juegue sucio. Y mientras el personal se dedica al gasto en las tiendas el Gobierno aprueba su Techo de Gasto presupuestario para el año que viene con un incremento del 8,5% cuando la economía crecerá este año el 2,9% y el próximo el 2,2%.

Te puede gustar

La provincia 53

La Provincia 53

La dama blanca

La dama blanca

Row Retornados 2

Retornados

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer