Episodio 40 | 18:26 MIN La mirada económica 2x40: Black friday y techo de gasto

La mirada económica 2x40: Black friday y techo de gasto









Nos encaminamos hacia la temporada de ventas por antonomasia. Gracias a la introducción de nuevas costumbres importadas desde EEUU la campaña navideña en España comienza antes, se inicia con el Black Friday. Este año, según las asociaciones de consumidores, tres de cada cuatro españoles tienen previsto comprar algo en esta temporada de rebajas. Se multiplican también las advertencias ante las falsas ofertas y descuentos mientras el Ministerio de Consumo amenaza con multas cuantiosas a quien juegue sucio. Y mientras el personal se dedica al gasto en las tiendas el Gobierno aprueba su Techo de Gasto presupuestario para el año que viene con un incremento del 8,5% cuando la economía crecerá este año el 2,9% y el próximo el 2,2%.