22:32 MIN La mirada económica 2x38: ¿Burbuja tech a la vista? PODCAST | ECONOMÍA









En los mercados hay temor a una burbuja tecnológica. Nunca en la historia ha habido empresas tan grandes y poderosa como los actuales conglomerados tecnológicos. Nunca ha habido tanta concentración de capital, innovación, herramientas informáticas y electrónicas como las que presentan las grandes multinacionales estadounidenses del sector, aupados al pódium de las bolsas y de la riqueza por una combinación de factores favorables que van desde una ágil y barata financiación, a la irrupción de la IA, junto con un medio ambiente empresarial que cuenta con el apoyo de universidades, instituciones y los gobiernos norteamericanos sin parangón en el resto del planeta.

Muchos inversores comienzan a cuestionar el valor de estos gigantes del microchip, la nube, redes sociales e IA. Se preguntan si estamos en vísperas de un nuevo estallido de una burbuja bursátil. En España, en cambio, la cuestión va por otros derroteros como las dudas generadas en el mercado por Telefónica y su Plan Estratégico con el recorte de dividendos, mientras el informe de FAESSA para Cáritas sobre la exclusión social en nuestro país zarandea las conciencias.

