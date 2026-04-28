Episodio 20 | 28/04/2026 Esto no ha pasado 1x20: El último día de la Tierra

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En 1704, Isaac Newton calculaba en un manuscrito secreto una posible fecha del último día de la Tierra: año 2060. No fue el único: desde los estoicos hasta Lord Kelvin, cada época ha calculado el fin a su manera, como intuyendo que el planeta tiene una cuenta regresiva cuyo tic tac podemos detectar. Pero sólo en 1952, en una pizarra de Múnich, el físico Winfried Schumann descubre que el planeta tiene un pulso real. Un tic tac a razón de 7,8 pulsos por segundo que desde 2023 se acelera. ¿Es el tic tac del clima, como bomba de relojería? Charlamos del tiempo que nos queda, de contaminación con efectos 'positivos' inesperados y de geoingeniería para cambiar el tiempo con la física Mar Gómez.