Episodio 17 | 07/04/2026 Esto no ha pasado 1x17: Lo que la Luna oculta

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En julio de 1969, el centro de control de la misión Apolo 11 emite un aviso: se ha detectado un resplandor anómalo en la superficie de la Luna. Le piden a Neil Armstrong, que está a punto de poner un pie allí, que confirme. Ve algo fluorescente. Con el tiempo, ese misterio se agranda. Astronautas de las siguientes misiones empiezan a ver destellos inexplicables, incluso con los ojos cerrados. ¿Alucinaciones? La respuesta tardará décadas en llegar. Y conecta directamente con lo que hoy nos jugamos en la nueva carrera por colonizar la Luna. Charlamos con la astrofísica Eva Villaver (IAC) de los misterios lunares, su cara oculta en sentido físico y metafórico. Porque la nueva carrera espacial apunta directamente al agua de su polo sur y su colonización por EE.UU. y China.