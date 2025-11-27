Episodio 3 | 50:37 MIN Caso 1x03: La sidrería

Durante años, los trabajadores de una popular sidrería de Gijón enfermaron misteriosamente: desmayos, alucinaciones, taquicardias… incluso una muerte atribuida a un infarto. Nadie entendía qué pasaba, hasta que un camarero descubrió la verdad: alguien los estaba envenenando. Este episodio reconstruye uno de los casos más inquietantes de la crónica negra reciente en España, con un responsable insospechado y un móvil que, aún hoy, sigue siendo un misterio.