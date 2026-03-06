Episodio 9 | 06/03/2026 Atando cabos 3x09: No a la guerra... pero vamos a la guerra

12:07 MIN Atando cabos 3x09: No a la guerra... pero vamos a la guerra ACTUALIDAD compartir Atando cabos 3x09: No a la guerra... pero vamos a la guerra Código copiado









24 horas después de que el presidente del Gobierno dijera que la posición española se resumía en cuatro palabras, "no a la guerra", el Ministerio de Defensa informaba de que enviábamos la fragata de combate más avanzada que tiene la Armada española.

Desde el Ministerio de Defensa argumentaban que es para labores de defensa. Por algo se llama Ministerio de Defensa y no Ministerio de Ataque. Pero esas labores se realizarán en una zona de guerra, en la guerra de Irán.

El "no a la guerra" como argumento es loable. Muy pocos, por no decir nadie en España, y así aparece reflejado en las encuestas, están a favor de la guerra. Al igual que nadie está a favor del asesinato, ni de la muerte, ni del genocidio, ni de las torturas, de la esclavitud o del sometimiento atroz de un pueblo hacia su propio pueblo, o de un pueblo hacia otro.

En este caso concreto, cuando el presidente del Gobierno decía que la posición de España se resumía en el "no a la guerra", en realidad estaba diciendo no a esta guerra: al ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Porque España está en otras guerras y conflictos. Estamos enviando armas a Ucrania en la guerra contra Rusia. Y aquí, en puridad, tampoco hay legalidad internacional: no hay resolución de Naciones Unidas, entre otras cosas porque en el Consejo de Seguridad quien tiene derecho de veto es precisamente Rusia, la Rusia de Putin, y China. Estamos en guerra en Ucrania, apoyamos en su momento la guerra en Afganistán o el bombardeo en Libia que ordenó Obama, con el beneplácito y la participación de España y el uso de nuestras bases. Era Obama, y luego le dieron el Nobel de la Paz.

Casi todos los analistas coincidían en que la decisión de Sánchez de no dejar a Estados Unidos utilizar las bases militares de uso conjunto o de comparar este conflicto con el de Irak de hace 23 años es un argumento que rezuma oportunismo. Es de política interna, casi electoral, con el cálculo de pensar que esto le beneficia, que beneficia a su electorado. Pero hace 23 años había un Gobierno al que echarle la culpa, el de Aznar. Ahora, y desde hace ocho años, gobierna Sánchez.