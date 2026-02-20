Episodio 7 | 20/02/2026 Atando cabos 3x07: Jota y el mini-DAO

11:58 MIN Atando cabos 3x07: Jota y el mini-DAO ACTUALIDAD compartir Atando cabos 3x07: Jota y el mini-DAO Código copiado









Al DAO, al Director Adjunto Operativo del CNP, José Ángel González, le laman "Jota". Y a su numero 2, el comisario Oscar San Juan, le llaman "mini-DAO".

La cúpula policial los conoce bien. Son, han sido Jefes supremos de la Policía. Controlaban todo. Y mandaban mucho.

La querella por violación, en fase indiciaria, es aplastante. Está todo grabado en audio. Le obligó supuestamente de forma obsesiva y manipulativa. Y pasado el tiempo a la victima se le intento persuadir para que guardara silencio. Se le ofreció que eligiera el mejor destino.

Pero las incógnitas están en quién conocía o los hechos, o los intentos posteriores de comparar su silencio. Los hechos se producen en el mes de abril de 2025. Pero la denuncia no se presenta hasta el 9 de enero de 2026.

Todo lo conoceremso, a buen seguro a lño largo de la investigación. El ministro Marlaska insiste en que no conocía nada. Pero varios miembros de la cúpula policial si lo conocían. Y actuaron, remaron supuestamente para tapar el caso. En la querella se señala en este sentido al comisario Oscar San Juna, el minI dao, pero el abogad de la víctima sostiene que no descartan que muchos más conocieran los hechos.