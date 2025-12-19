Episodio 43 | 12:29 MIN Atando cabos 2x43: El guapo y el putero

12:29 MIN Atando cabos 2x43: El guapo y el putero ACTUALIDAD compartir Atando cabos 2x43: El guapo y el putero Código copiado









De entre todos los informes de la UCO e informaciones que hemos conocido en los últimos días hay uno que llamaba la atención especialmente y que corresponde a una trama de las que menos se ha hablado pero que los investigadores consideran de las más importantes por el volumen supuestamente defraudado y malversado y por la cantidad de ramificaciones que contienen: el caso hidrocarburos. El que investiga una presunta organización criminal dedicada al fraude fiscal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales en el sector de distribución de carburantes en España.

Con razón decía en estos mimos micrófonos, José Luis Ábalos, antes de ser imputado, cuando las acusaciones se dirigían sólo a su asesor Koldo García. Que el caso mascarillas era el chocolate del loro. Un chocolate del loro pero por el que le piden a Ábalos 24 años de cárcel.

Recordamos, la malversación y enriquecimiento en los peor de la pandemia con las comisiones millonarios del material sanitario. Pero es que suma y sigue. Y estamos ante otro caso, para Ábalos y el resto de la organización criminal.

Por los audios, los mensajes, los documentos y las pruebas, lo conocido de momento en el caso hidrocarburos es de una gravedad efectivamente sitúa a las mascarillas efectivamente como el chocolate del loro. Y donde los protagonistas de la trama en los audios y los mensajes se dirigen a Ábalos como “el putero” y a Pedro Sánchez como “el guapo