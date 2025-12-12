Episodio 42 | 12:32 MIN Atando cabos 2x42: El colapso del sanchismo

12:32 MIN Atando cabos 2x42: El colapso del sanchismo PODCAST | ACTUALIDAD compartir Atando cabos 2x42: El colapso del sanchismo Código copiado









Solo en esta semana. Solo en 48 horas: Dimitía un senador, miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE, dimitía parcialmente también el presidente de la Diputación de Lugo por escándalos de acoso sexual, aparecía otros casos más que afectaban al asesor de Moncloa Paco Salazar, era detenido el que fuera presidente de la SEPI, Vicente Fernández, mano derecha de la vicepresidenta MJ Montero, la militante socialista Leire Díez, y el constructor socio de Santos Cerdán, Joseba Antxon, todos acusados de los del de pertenencia a organización criminal, malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias.

Era detenido también el presidente y el CEO de Plus Ultra, la compañía aérea venezolana de un sólo avión que fue rescatada por el gobierno con una inyección de 53 millones de euros. Y ese mismo día, si solución de continuidad se daba traslado a las partes del informe de la UCO sobre hidrocarburos, y donde se concluía que la trama de hidrocarburos destinó un millón de euros para «comprar la voluntad» de Ábalos. Y que la red que «codirigían» Víctor de Aldama y Claudio Rivas también penetraron en los ministerios de Industria y de Transición Ecológica. Se practicaban más de 20 registros, entre ellos en las sedes de Correos, y las direcciones generales del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Transición ecológica.

Todo está estallando. Y todo se está degradando aún más. El círculo se estrecha: Ábalos, Cerdán y ahora aparece salpicada la vicepresidenta MJ Montero. Todos los síntomas de un fin de ciclo. De agonía de legisltura. Son algunos dirigentes socialistas los que comparan la actual situación con el final de los años 90. Los peores años de corrupción del Psoe de Felipe González, con el caso Gal, el caso Filesa, el caso de los fondos reservados, o el caso Roldán. Son muchos los dirigentes socialistas que fuera de micrófono se sienten avergonzados y que no son capaces de asegurar hasta donde llegará la agonía. Cuanto de extenso será el solar en el que quede escrito el final del sanchismo. La agonía, que puede durar más o menos, del sanchismo que hace tiempo devoró en su totalidad al socialismo.

Estamos viviendo el colapso del sanchismo.