Nos permitimos hacer un paréntesis en medio de la erupción, la avalancha de la actualidad política y judicial de todos los casos de corrupción que asfixian al Gobierno y al PSOE. Habrá novedades, importantes la próxima semana de la que daremos cuenta. Pero detengámonos hoy en otro asunto que merece ser contado y denunciado. Y que tiene que ver con la Cultura. Con una faceta de la Cultura y del ministro actual de Sumar, Ernest Urtasun. El Ministerio de Cultura ha excluido deliberadamente a Ignacio Sánchez Mejías de los actos oficiales del centenario de la Generación del 27, desatando una ola de críticas en el mundo cultural y académico.

La decisión, promovida por el ministro Urtasun, ignora, por desconocimiento o por sectarismo la relevancia capital de una figura que no solo fue figura del toreo, sino impulsor, mecenas y anfitrión de quienes definieron la Edad de Plata de las letras españolas. Un miembro más de la Generación del 27. Ignacio Sánchez Mejías. Porque además de torero, fue escritor, novelista, dramaturgo; y miembro y mecenas de la Generación del 27.

Sánchez Mejías fue mucho más que "la sangre sobre la arena" que inmortalizó Lorca a las 5 de la tarde. Fue el punto de encuentro entre el ruedo y la literatura. Su casa de Pino Montano acogió a Salinas, Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Aleixandre, Cernuda o Alberti. Sin él, el histórico homenaje a Góngora en el Ateneo de Sevilla de 1927 no habría sido posible.

Pero la exclusión, la omisión del ministro de Sumar no es casual. Es ideológica. Es una nueva expresión del rechazo institucional a la Cultura de la tauromaquia, que ha durado y pervivido en nuestro país durante siglos, entre otras cosas, porque la Tauromaquia trasciende ideologías, y clases sociales. Por mucho que alguien se lo pretenda apoderar, la Tauromaquia no es nadie, lo mismo que no lo es un cuadro Goya, de Picasso o una pieza musical de Joaquín Sabina.