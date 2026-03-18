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Arny

Episodio 3 | 18/03/2026

Arny 1x03: La lista

Arny Row
  • 21:49 MIN

Arny 1x03: La lista

TRUE CRIME

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Arny 1x03: La lista

Mientras se intenta mantener el secreto de sumario, los rumores se multiplican. Todo el mundo quiere saber quiénes eran los clientes del Arny. El morbo está servido

El Caso Arny deja de ser una investigación secreta y se convierte en un espectáculo público.

En este episodio, el secreto de sumario empieza a resquebrajarse, los nombres de los implicados circulan por Sevilla y los rumores desatan una caza pública marcada por el morbo, la sospecha y la presión mediática.

Mientras jueces, abogados y periodistas libran su propia batalla alrededor del caso, rostros conocidos empiezan a quedar expuestos ante la opinión pública. La lista ya no es solo una pieza judicial: es el detonante de uno de los mayores juicios paralelos de la España de los 90.

Así comienza la dimensión más mediática del Caso Arny.

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