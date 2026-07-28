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Amor en tiempos de WIFI

Episodio 7 | 28/07/2026

Amor en tiempos de WIFI 1x07: Datos y privacidad: ¿por qué es importante protegerlos y cómo lo hacemos?

Amor en tiempos de WIFI - Capítulo 7
  • 16:25 MIN

Amor en tiempos de WIFI 1x07: Datos y privacidad: ¿por qué es importante protegerlos y cómo lo hacemos?

TECNOLOGÍa

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Amor en tiempos de WIFI 1x07: Datos y privacidad: ¿por qué es importante protegerlos y cómo lo hacemos?

Cada clic, cada fotografía compartida y cada aplicación que descargamos deja una huella digital. Pero ¿somos realmente conscientes de qué información personal estamos exponiendo y de los riesgos que esto puede implicar para niños y adolescentes? En este episodio conversamos con Guillermo Cánovas, profesor, escritor, experto en seguridad infantojuvenil en internet, sobre la importancia de proteger los datos personales y la privacidad en el entorno digital. A partir de las experiencias y percepciones de los propios jóvenes, reflexionamos sobre cuánto conocen acerca de estos riesgos y hasta qué punto incorporan medidas de protección en su vida online.

Analizamos por qué la exposición excesiva de información puede aumentar la vulnerabilidad de niños y adolescentes ante situaciones como el fraude, la suplantación de identidad, el contacto con desconocidos o la pérdida de control sobre su propia imagen y reputación digital. Además, abordamos cuáles son los conocimientos básicos sobre seguridad digital que todas las familias deberían manejar para acompañar a sus hijos e hijas en un uso más seguro de la tecnología.

Guillermo Cánovas dirige el Observatorio para la Promoción del Uso Saludable de la Tecnología –EducaLIKE- y durante doce años dirigió el Centro de Seguridad en Internet para los menores en España. Profesor, escritor y experto en seguridad infantojuvenil en internet. Recibió el Premio UNICEF por su labor en favor de la infancia en 2013 y ha sido condecorado con la Cruz de la Orden del Mérito. Autor de numerosos estudios y libros sobre la relación de los menores con las Tecnologías de la Información y la Comunicación, como los recientes “Mira con quien hablan" o “Inteligencia Artificial para docentes”.

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