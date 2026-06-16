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Amor en tiempos de WIFI

Episodio 1 | 16/06/2026

Amor en tiempos de WIFI 1x01: ¿Cómo viven los jóvenes el entorno digital y cómo les ayudamos a mejorar su bienestar?

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  • 16:56 MIN

Amor en tiempos de WIFI 1x01: ¿Cómo viven los jóvenes el entorno digital y cómo les ayudamos a mejorar su bienestar?

Con Nacho Guadix, Responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia de UNICEF España

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Amor en tiempos de WIFI 1x01: ¿Cómo viven los jóvenes el entorno digital y cómo les ayudamos a mejorar su bienestar?

¿Sabemos realmente cómo viven los jóvenes el mundo digital? En este episodio damos voz a quienes mejor conocen esta realidad: los propios adolescentes. Junto a Nacho Guadix, Responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia de UNICEF España y cuatro jóvenes, exploramos cómo experimentan las redes sociales e Internet, qué aspectos valoran más y cuáles son los desafíos a los que se enfrentan en su día a día digital.

Escucharemos qué les gustaría que sus madres y padres entendieran sobre su vida online, cómo interpretan los contenidos que consumen y comparten, y qué cambios proponen para construir espacios digitales donde puedan sentirse representados, respetados y seguros.

Además, a partir de los datos del último estudio de UNICEF sobre infancia, adolescencia y bienestar digital, Nacho Guadix nos ayudará a comprender cómo influye el entorno digital en el bienestar de niños, niñas y adolescentes, y qué pueden hacer las familias para crear en casa un entorno protector basado en el diálogo, la confianza y el acompañamiento.

Nacho Guadix es el responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia de UNICEF España, donde ha desarrollado su carrera profesional desde hace dos décadas. Sus principales ámbitos de desempeño son la innovación para la equidad y calidad educativa, la transformación digital y la formación del profesorado.

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