Pasión en Zaragoza 27/10/2025

Programa de Pasión en Zaragoza con Javi Casabona, Paco Sangorrín, Lucía Gracia, Luis Cáncer, Javi Bueno y Carlos García en el que se repasa la actualidad cofrade.

Comenzamos con el repaso a las últimas noticias relacionadas con las cofradías zaragozanas

Hoy, doble tertulia sobre el Encuentro de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, que se celebró del 17 al 19 de octubre en Elche y del que salió la candiatura de Zaragoza como próxima sede para 2026. Nos acompañarán Rebeca de la Sierra, Jorge Carbó, Natalia Cáncer, Susana Gómez, Daniela Monrabal y Pedro Cía. También Luis Cáncer con sus Redobles del Pasado. Terminaremos con un repaso a la agenda.

