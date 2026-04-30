30/04/2026 Más de uno Zaragoza 30/04/2026

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Hablamos de la regularización de inmigrantes con el gerente de la Fundación Federico Ozánam, José María Lomana, sobre las largas filas que también se están formando en los últimos días en las tres sedes de la entidad donde tramitan informes de vulnerabilidad. También hablamos de la preocupación de familias y docentes por las canciones de viajes escolares por la indefensión del profesorado responsable durante estas actividades en caso de incidentes.

Repasamos la actualidad del deporte con Fran Castarlenas, que ha comentado la sanción de 13 partidos a Esteban Andrada por el grave altercado del pasado domingo en derbi aragonés. Además, la administradora colegiada Beatriz González Bosque responde a las dudas de los oyentes sobre comunidades de propietarios; la nutricionista Laura Reviejo da algunos consejos para reforzar el sistema inmunitario en primavera mediante la alimentación. Conocemos algunas de las citas gastronómicas para e puente, hablamos con el actor Imanol Arias, que actúa en el Principal con María Barranco este fin de semana, y nos acercamos a la Feria del Disco que organiza Antípodas Producciones el próximo domingo.