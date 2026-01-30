30/01/2026 Más de uno Zaragoza 30/01/2026

01H 09 MIN Más de uno Zaragoza 30/01/2026 Programa completo









En el programa del viernes hemos hablado del homenaje del Ayuntamiento de Zaragoza a las víctimas del atentado de San Juan de los Panetes, del que se cumplen 39 años. También repasamos la actualidad del deporte con Fran Castarlenas, quien ha destacado que el Real Zaragoza buscará los tres puntos ante el Albacete en el Carlos Belmonte.

La consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha contado qué recursos está destinando el Consistorio a ayudar a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Y con la consejera de Cultura, Sara Fernández, hemos conocido el, balance de los teatros municipales, que recibieron a 171.000 espectadores durante 2025. También hablamos con Dolors Tuneu, una de las protagonistas del particular montaje que hacen Els Joglars de la obra de Cervantes, El retablo de las Maravillas. Dedicamos nuestro Viernes Musical a canciones con mensajes pacifistas, aprovechando el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Y del Baúl de Chismes Sonoros, César Gómez ha sacado historias de magos como Juan Tamariz o Pepe Carroll.