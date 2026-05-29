29/05/2026 Más de uno Zaragoza 29/05/2026

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En el programa del viernes hemos hablado de las altas temperaturas de los últimos días con el delegado de la AEMET en Aragón, Arcadio Blasco. También hablamos de las necesidades de los pacientes de esclerosis múltiple, que hoy conmemoran su Día Mundial. Desde el Instituto Municipal de Salud Pública nos han explicado el tratamiento preventivo contra la mosca negra que han aplicado esta mañana.

También recogemos la valoración de los vecinos del entorno de La Romareda para valorar el proyecto urbanístico en el que se contemplan 200 viviendas en el solar de la calle Jerusalén. Y nos visita el actor José Pastor, uno de los protagonistas del musical Cabaret, que continúa en el Teatro Principal. Alba Ortubia nos ha contado la triste historia del zoo del Parque Bruil. Y César Gómez nos ha traído historias de cabarets, revistas y espectáculos de variedades.