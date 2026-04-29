29/04/2026 Más de uno Zaragoza 29/04/2026

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En el programa del miércoles hemos conocido los actos del Primero de Mayo con el secretario general del sindicato UGT, José Juan Arcéiz. El sindicato SATTRA ha denunciado el mal funcionamiento de algunas máquinas validadoras de tarjetas en el bus, lo que supone que muchas personas acceden a diario al transporte público sin validar su viaje, quedando fuera de la cobertura de los seguros en caso de que haya un percance.

Con motivo del Día Internacional Contra el Ruido, recibimos al portavoz de la asociación Stop Ruido, Miguel Morte, quien ha lamentado que el Ayuntamiento es mucho más receptivo con las demandas de los hosteleros que con las de vecinos que conviven con ruido durante gran parte del tiempo, hasta que se ven forzados a abandonar sus casas. Celebramos, además, el Día Internacional de la Danza, la Chica del Zapato Naranja presenta el proyecto de la Policía Nacional para que víctimas de delitos sexuales con problemas de comunicación puedan denunciar mediante pictogramas. Y el Colaborador Galáctico, David Vicente, ha hablado de la importancia de la planificación para disfrutar del eclipse del próximo 12 de agosto.