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Más de uno Zaragoza 28/05/2026

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Más de uno Zaragoza 28/05/2026

En el programa del jueves hemos hablado del tenso comienzo del Pleno Municipal de este jueves. Celebramos los 150 años de Ibercaja con su director de Comunicación, Enrique Barbero. La entidad celebra este aniversario con una exposición que recorre toda su historia a lo largo de este siglo y medio.

Además, hablamos del impacto que tiene para la movilidad las numerosas obras que se están ejecutando en la Ciudad. El administrador de fincas Juanjo Egido ha respondido las consultas de los oyentes sobre comunidades de propietarios. Hablamos con la directora de C.P.A. Salduie, que a partir de septiembre dará formación en siete grados del sector audiovisual a más de 400 alumnos en las instalaciones de Distrito 7. Y conocemos la exposición sobre la historia del Actur que se inaugurará mañana en la sede de la Asociación de Vecinos Actur-Rey Fernando.

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