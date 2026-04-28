28/04/2026 Más de uno Zaragoza 28/04/2026

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Hablamos del aniversario del gran apagón eléctrico con el presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, José Angel Oliván. También sabemos cómo valoran desde el sindicato CSIF la modificación de la normativa que establece los protocolos de actuación en casos de acoso escolar, que se publicó ayer en el Boletín Oficial de Aragón.

También hemos conocido la labor de inserción laboral de personas con discapacidad de la empresa del Grupo Social ONCE, Inserta, que el pasado año colocó a más de 500 personas. Y en el Cara a Cara, Elena Tomás (ZEC) y Angel Lorén (PP) debaten sobre el proyecto de Distrito 7, el proyecto de centro de mayores que obligará al desalojo de la antigua cárcel de Torrero, okupada como Centro Social Kike Mur; y de la situación del Parque de Atracciones.