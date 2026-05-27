27/05/2026 Más de uno Zaragoza 27/05/2026

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En el programa del miércoles hemos hablado de las alegaciones de varias entidades a la modificación del PGOU que va al pleno municipal de este jueves. También destacamos la vulnerabilidad de las personas mayores como objetivos de ladrones y estafadores, después de la detención de un hombre por timar, presuntamente, a una mujer de 80 años. Además, el calor de estos días se nota especialmente en las aulas de varios colegios, por lo que la Federación de Enseñanza de CC.OO. podría plantearse llevar al departamento de Educación a los tribunales por incumplir la ley de salud laboral.

Hablamos con la concejal no adscrita, Marisa Gaspar, después de que ZEC y PSOE hayan hecho público el ‘vacío’ político que le van a hacer en el Pleno en cumplimiento de la ley antitransfuguismo. Contamos, además, que los vecinos del barrio de La Jota se movilizan esta tarde para exigir al Ayuntamiento la retirada del vallado y el fin de las obras de varios espacios públicos del barrio. Por su parte, el colaborador galáctico nos habla de constelaciones de primavera; y la Chica del Zapato Naranja nos acerca al Campeonato de Europa de rugby en silla de ruedas, que se disputa en Zaragoza.