Más de uno Zaragoza 27/02/2026

En el programa del viernes hemos hablado de la sentencia que condena a una mujer por agredir una profesora en un centro escolar de Zaragoza cuando se interpuso entre ella y un niño al que se dirigió de forma agresiva. Contamos algunos detalles de la celebración de la Cincomarzada, cuya programación se ha presentado esta mañana. Y en la víspera del Día Mundial de las Enfermedades Raras, hablamos sobre cómo es la vida social y escolar de los adolescentes con enfermedades raras.

Fran Castarlenas avanza la agenda deportiva del fin de semana. Además, el cómico Mariano Bartolomé nos ha presentado la nueva sala Belushi, que ofrece programación de comedia en el centro de Zaragoza. Y nos acompañan los actores Águeda Llorca y Sergio Caballero, dos de los protagonistas de Escape Room, el fenómeno teatral que estará en el Teatro Principal hasta el 8 de marzo. y César Gómez saca de su Baúl de Chismes Sonoros recuerdos del partido que le sacaron los humoristas al golpe de estado del 23-F.