27/01/2026 Más de uno Zaragoza 27/01/2026

Más de uno Zaragoza 27/01/2026









Hoy hemos conocido al nuevo director científico del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, Daniel Orós, con quien hemos hablado de los retos que asume al frente de este instituto, que coordina a más de cien grupos de investigación. También hemos conocido el balance del Teléfono de la Esperanza de Aragón, en el que se destaca que cada vez son más los menores con problemas de salud mental que utilizan el servicio de chat de esta organización.

Y en el Cara a Cara de esta semana, Julio Calvo (VOX) y Víctor Serrano (PP) han analizado el debate electoral entre Jorge Azcón y Pilar Alegría. También hemos tratado con ellos los problemas de seguridad en la zona de El Gancho, tras las críticas de VOX la pasada semana sobre el funcionamiento de la nueva comisaría de Policía Local en la zona.