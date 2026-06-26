26/06/2026 Más de uno Zaragoza 26/06/2026

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Contamos que los vecinos de Parque Venecia han visto cumplida su reivindicación para que unos suelos que iban a ser cedidos para construir vivienda se destinen, finalmente, a equipamientos para el barrio. También hablamos del Día del Orgullo LGTBIQ+, que se celebra este domingo y cuya bandera se ha colgado esta mañana del balcón consistorial.

Charlamos con en el entrenador de baloncesto Jorge Samper, cuyo nombre estaba bordado en la chaqueta que lució Aday Mara en la elección del draft de la NBA, junto a los de otras personas que han sido importantes para el jugador zaragozano. También hablamos de la celebración de la Noche en Blanco y del Divino Fest, que aúna música, gastronomía y enoturismo en Cariñena. César Gómez ha sacado de su Baúl de chismes sonoros recuerdos de programas, series y películas sobre joyas, aprovechando la actualidad informativa. Y Alba Ortubia nos ha traído la historia de las excomunión de Trasmoz.