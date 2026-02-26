26/02/2026 Más de uno Zaragoza 26/02/2026

En Más de Uno Zaragoza hemos hablado del debate sobre el presupuesto municipal, que se ha aprobado esta mañana gracias al acuerdo entre PP y VOX. El acuerdo entre las dos formaciones ha sido posible gracias a la modificación de la Zona de Bajas Emisiones, que hemos analizado con la comisión de modelo de ciudad de la Federación de Barrios. Y también contamos que la plataforma Zaragoza No Se Vende ha convocado una manifestación para protestar por el presupuesto del Ayuntamiento el próximo 22 de marzo.

Con el Delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, hemos conocido los datos de siniestralidad vial en Aragón de 2025, que cerró con 46 personas fallecidas, siendo el año con menos víctimas mortales desde el 2021, que estuvo condicionado por las restricciones de movilidad por la pandemia. También hablamos de la espectacular victoria, ayer, de las chicas de Casademont, metiéndose así en la Final Six de la Euroliga. Una semana más, tratamos cuestiones sobre comunidades de propietarios con el Colegio de Administradores de Fincas. Los vecinos de la zona de El Gancho se han quejado por los cambios de las luminarias, que han disminuido la luminosidad en la zona. Y la nutricionista Laura Reviejo ha hablado de la cómo organizar y administrar las ingestas. También ha pasado por nuestro estudio el escritor Víctor del Arbol para presentar su novela Las Buenas Intenciones.