25/06/2026 Más de uno Zaragoza 25/06/2026

01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 25/06/2026 Programa completo compartir Más de uno Zaragoza 25/06/2026 Código copiado









En el programa del jueves hemos hablado con Aldo, un venezolano que reside en Zaragoza, sobre los dos terremotos que han sacudido su país. También repasamos algunos de los momentos más tensos que se han vivido en el primer tramo del Pleno Municipal. Y saludamos al nuevo presidente de la Fundación Federico Ozánam, que toma el relevo de Fernando Galdámez tras 11 años al frente de esta entidad social.

Hablamos también de la alimentación en épocas de temperaturas extremas con nuestra nutricionista de cabecera, Laura Reviejo. Recibimos a la gerente del Teatro de las Esquinas, Raquel Anadón, para conocer la programación del ciclo Delicias Clásicas. Con José Miguel Martínez Urtasun hemos repasado lo fundamental de la actualidad gastronómica. Y nos acercamos a Uncastillo, donde comienza su veterano Festival de Cine Mudo.