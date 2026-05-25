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25/05/2026

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Más de uno Zaragoza 25/05/2026

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Más de uno Zaragoza 25/05/2026

Dedicamos buena parte del programa del lunes a hablar del descenso del Real Zaragoza a Primera Federación con Fran Castarlenas y los periodistas de Diario Marca, Sonia Gaudioso; Aragón TV, Pedro Hernández; y El Periódico de Aragón, Jorge Oto. También recogemos el malestar de la afición en la voz del presidente de la Federación de Peñas, José Manuel Fábregas; a Augusto González, de B Vocal, como seguidor del Zaragoza, y al presidente de Horeca, Fernando Martín, con quien hemos comentado el impacto económico de este descenso.

Hablamos, además, del tabaquismo y el aumento del uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes, hablamos de la bioinformática en el tiempo de la Universidad San Jorge para conocer a qué se dedican estos profesionales, encargados, por ejemplo, del control de las epidemias. Además, Gonzalo Aguado ha dedicado su espacio histórico a hablar del Motín de los Broqueleros, en el tiempo de Historex.

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