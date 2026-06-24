24/06/2026 Más de uno Zaragoza 24/06/2026

01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 24/06/2026 Programa completo compartir Más de uno Zaragoza 24/06/2026 Código copiado









Comenzamos el programa en Quinto, que por tercer día consecutivo registró el martes la máxima en Aragón y una de las de España. El sindicato Comisiones Obreras pide explicaciones al Ayuntamiento sobre las condiciones ambientales en la que se disputó el partido del Wanapix Aldelís de fútbol sala el domingo, en el que falleció la madre de una de las jugadoras, y donde, según el sindicato, la temperatura alcanzaba los 39 grados en el interior del recinto.

Nos acercamos Congreso de Hidroinformática, en el que 350 expertos de todo el mundo debaten sobre cómo anticipar inundaciones y gestionar sequías. En estos días de máximo riesgo por exposición al sol, hemos conocido el testimonio de Juan Rubio, que ha contado cómo vivió el melanoma que sufrió hace unos años y del que sigue teniendo revisiones. El Colaborador Galáctico, David Vicente, nos ha hablado de astronomía y calor. Y la Chica del Zapato Naranja ha explicado las novedades en la próxima Ofrenda del Pilar para personas con movilidad reducida y también en los conciertos de Leyva e Iván Ferreiro para este fin de semana.