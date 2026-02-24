ondacero.es
Más de uno Zaragoza

24/02/2026

Más de uno Zaragoza 24/02/2026

Más de uno Zaragoza Row
  • 01H 24 MIN

Más de uno Zaragoza 24/02/2026

Programa completo

compartir
Más de uno Zaragoza 24/02/2026

En el programa del miércoles hemos conmemorado los treinta años del primer trasplante de médula realizado en el Hospital Miguel Servet con la Asociación de Pacientes Hematológicos Dona Médula. También hablamos de las 435 multas impuestas en Delicias durante la campaña de limpieza intensiva llevada a cabo durante el último mes en el barrio.

También contamos que la alcaldesa, Natalia Chueca, ha inaugurado la segunda fase de la reforma de la Avenida de Navarra, entre Paseo Calanda y la calle Rioja. Y desde Horeca Hoteles han reclamado al Ayuntamiento de Zaragoza una normativa que regule las Viviendas de Uso Turístico para evitar la competencia desleal que supone la existencia de las más de 200 ilegales que el sector calcula en Zaragoza. También hablamos de la salud de la piel con Jerónimo Ors, que ha explicado por qué aparecen manchas en la piel y cómo combatirlas. En el Cara a Cara de esta semana hemos recibido a Lola Ranera (PSOE) y Sara Fernández (PP), que han debatido sobre los presupuestos o la reprobación que pide el PSOE para la alcaldesa por un vídeo en el que aparece en un coche sin cinturón de seguridad.

Temas

  • Más de Uno Zaragoza

Te puede gustar

Informativos Zaragoza Row

Informativos Zaragoza

Pasión en Zaragoza

Pasión en Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer