Más de uno Zaragoza 24/02/2026

En el programa del miércoles hemos conmemorado los treinta años del primer trasplante de médula realizado en el Hospital Miguel Servet con la Asociación de Pacientes Hematológicos Dona Médula. También hablamos de las 435 multas impuestas en Delicias durante la campaña de limpieza intensiva llevada a cabo durante el último mes en el barrio.

También contamos que la alcaldesa, Natalia Chueca, ha inaugurado la segunda fase de la reforma de la Avenida de Navarra, entre Paseo Calanda y la calle Rioja. Y desde Horeca Hoteles han reclamado al Ayuntamiento de Zaragoza una normativa que regule las Viviendas de Uso Turístico para evitar la competencia desleal que supone la existencia de las más de 200 ilegales que el sector calcula en Zaragoza. También hablamos de la salud de la piel con Jerónimo Ors, que ha explicado por qué aparecen manchas en la piel y cómo combatirlas. En el Cara a Cara de esta semana hemos recibido a Lola Ranera (PSOE) y Sara Fernández (PP), que han debatido sobre los presupuestos o la reprobación que pide el PSOE para la alcaldesa por un vídeo en el que aparece en un coche sin cinturón de seguridad.